Üye Girişi
Haberler

Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi konusu ve Eyvah Eyvah özeti! #128250

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Eyvah Eyvah filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Eyvah Eyvah konusu, özeti ve Eyvah Eyvah oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Eyvah Eyvah filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Eyvah Eyvah filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Eyvah Eyvah filmini izleyecek olanların merak ettiği Eyvah Eyvah konusu nedir, Eyvah Eyvah oyuncuları kimler ve Eyvah Eyvah özeti gibi konuları inceliyoruz. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

EYVAH EYVAH FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eyyvah Eyvah, yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı 2009 yılı yapımı sinema filmi. Filmde Çanakkale Geyikli'de klarnet çalarak hayatını devam ettiren ve beklenmedik olayla İstanbul'a gelen Hüseyin ve ona kucak açan Firuzan'ın hayatı anlatılmaktadır.

İstanbul'a gelen Çanakkale'nin Geyikli köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen biri olan Hüseyin (Ata Demirer) klarnet çalarak ve sevgilisi Müjgan ile hayatına mutlu devam ederken beklenmedik bir olay onu köyünden ayırır. Bunun üzerine İstanbul'a gelen Hüseyin'e, İstanbul'un gece kulüplerinde assolistlik yapan Firuzan (Demet Akbağ) sahip çıkar. Ancak hayatı yoğun ve karışık olan Firuzan'ın, Hüseyin'le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dahil olacaktır

EYVAH EYVAH FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen Hakan Algül

Yapımcı BKM Film Necati Akpınar

Senarist Ata Demirer

Oyuncular Ata Demirer

Demet Akbağ

Salih Kalyon

Meray Ülgen

Bülent Şakrak

Tanju Tuncel

Şehsuvar Aktaş

Bican Günalan

Özge Borak

Alican Yücesoy

Can Kahraman

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı

 Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Bakmadan Geçme

Survivor CANLI izle! 30 Mayıs Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki var mı? #128250 Hudutsuz Sevda 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 İnci Taneleri 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 71. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 30 Mayıs Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Bayern Münih'in yeni teknik direktörü Vincent Kompany kimdir? Vincent Kompany nerelidir, kaç yaşında? Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları, konusu ve fragmanı! Eyvah Eyvah ne zaman çekildi? #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi konusu ve Eyvah Eyvah özeti! #128250 ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30-31 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kripto yasası Meclis'ten geçti mi? Kripto varlıklara ilişkin düzenleme ne oldu? Serdar Sertçelik kimdir, Serdar Sertçelik yakalandı mı? #129300
Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title