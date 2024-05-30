Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi konusu ve Eyvah Eyvah özeti! #128250

İzleyenleri ekrana bağlayan Eyvah Eyvah filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Eyvah Eyvah filmini izleyecek olanların merak ettiği Eyvah Eyvah konusu nedir, Eyvah Eyvah oyuncuları kimler ve Eyvah Eyvah özeti gibi konuları inceliyoruz. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

EYVAH EYVAH FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eyyvah Eyvah, yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı 2009 yılı yapımı sinema filmi. Filmde Çanakkale Geyikli'de klarnet çalarak hayatını devam ettiren ve beklenmedik olayla İstanbul'a gelen Hüseyin ve ona kucak açan Firuzan'ın hayatı anlatılmaktadır.

İstanbul'a gelen Çanakkale'nin Geyikli köyünde ninesi ve dedesiyle büyüyen biri olan Hüseyin (Ata Demirer) klarnet çalarak ve sevgilisi Müjgan ile hayatına mutlu devam ederken beklenmedik bir olay onu köyünden ayırır. Bunun üzerine İstanbul'a gelen Hüseyin'e, İstanbul'un gece kulüplerinde assolistlik yapan Firuzan (Demet Akbağ) sahip çıkar. Ancak hayatı yoğun ve karışık olan Firuzan'ın, Hüseyin'le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dahil olacaktır

EYVAH EYVAH FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen Hakan Algül

Yapımcı BKM Film Necati Akpınar

Senarist Ata Demirer

Oyuncular Ata Demirer

Demet Akbağ

Salih Kalyon

Meray Ülgen

Bülent Şakrak

Tanju Tuncel

Şehsuvar Aktaş

Bican Günalan

Özge Borak

Alican Yücesoy

Can Kahraman