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Eyvah Eyvah 2 konusu nedir? Eyvah Eyvah 2 oyuncuları ve Eyvah Eyvah 2 özeti!

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Eyvah Eyvah 2 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Eyvah Eyvah 2 konusu, özeti ve Eyvah Eyvah 2 oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Eyvah Eyvah 2 filminin detayları…

Eyvah Eyvah 2 konusu nedir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İzleyenleri ekrana bağlayan Eyvah Eyvah 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Eyvah Eyvah 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Eyvah Eyvah 2 konusu nedir, Eyvah Eyvah 2 oyuncuları kimler ve Eyvah Eyvah 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

EYVAH EYVAH 2 KONUSU NEDİR?

İlk filmde aşık olduğu kızı (Özge Borak Şakrak) istemek için Firuzan ile (Demet Akbağ) Geyikli'ye doğru yola çıkan Hüseyin'i (Ata Demirer), Eyyvah Eyvah 2'de de binbir macera bekliyor! Firuzan'ın birkaç günlük ziyareti Kuzey Ege'de uzun bir maceraya dönerken, Hüseyin'in Müjgan'a kavuşup kavuşamayacağının cevabı da bu maceraya bağlı. Filmin çekimlerinin tamamı Kuzey Ege'de, Çanakkale, Geyikli ve Bozcaada'da yapılıyor.

EYVAH EYVAH 2 OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Hakan Algül

Oyuncular: Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak, Salih Kalyon, Tanju Tuncel

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2010

Vizyon Tarihi: 7 Ocak 2011 Cuma

Senaryo: Ata Demirer

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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