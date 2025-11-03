Eyüpspor Antalyaspor CANLI nereden izlenir? Eyüpspor Antalyaspor maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
EYÜPSPOR ANTALYASPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?
EYÜPSPOR ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE
Eyüpspor Antalyaspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Eyüpspor Antalyaspor maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
EYÜPSPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Eyüpspor Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.
EYÜPSPOR ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Eyüpspor Antalyaspor maçı İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.