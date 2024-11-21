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Eyüp Sultan Camii İmamı Fatih Eryılmaz öldü mü, neden öldü, kim öldürdü (Duisburg)?

Eyüp Sultan Camii İmamı Fatih Eryılmaz öldü mü, neden öldü, kim öldürdü (Duisburg)?
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Almanya'nın Duisburg şehrinde 6 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camii İmamı Fatih Eryılmaz'ın cansız bedeni Hollanda'da Ren Nehri'nde bulundu. Peki, Eyüp Sultan Camii İmamı Fatih Eryılmaz öldü mü, kim öldürdü?

Almanya'nın Duisburg şehrinde 6 Kasım'dan bu yana kayıp olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Eyüp Sultan Camii İmamı Fatih Eryılmaz'ın cansız bedeni Hollanda'da Ren Nehri'nde bulundu. Eryılmaz'ın ölüm sebebiyle ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Peki, Eyüp Sultan Camii İmamı Fatih Eryılmaz öldü mü, neden öldü?

EYÜP SULTAN CAMİİ İMAMI FATİH ERYILMAZ ÖLDÜ MÜ?

Almanya'nın Duisburg şehrinde 6 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camii İmamı Fatih Eryılmaz'ın cansız bedeni Hollanda'da Ren Nehri'nde bulundu.

Almanya'nın Duisburg şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camii'nde yaklaşık 2 aydır görev yapan kayıp imam Fatih Eryılmaz ölü bulundu. Kendisinden 6 Kasım'dan bu yana haber alınamayan Eryılmaz'ın cansız bedeni güvenlik güçlerinin yoğun çalışmaları sonucu Hollanda'da Ren Nehri'nde bulundu. Eryılmaz'ın cenazesine ilişkin detaylı bir soruşturma başlatıldı. Eryılmaz'ın ölüm sebebiyle ilgili resmi açıklamanın yürütülen adli tıp incelemeleri sonrası yapılması bekleniyor.

Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Eryılmaz'ın bulunmasının ardından Duisburg Reinhausen Eyüp Sultan Camii'ne giderek, aileye ve cami yönetimine taziye dileklerini sundu.

Eryılmaz, son olarak ise bir marketin otopark alanında görülmüştü

Türkiye'den görevlendirilen Eryılmaz, 6 Kasım'da sabah namazı öncesinde camide cemaat tarafından görülmüş, ancak namaz vaktinde camide olmadığı, son olarak ise bir marketin otopark alanında görüldüğü öğrenilmişti. Duisburg polisi ise, yapılan aramalardan sonuç alamamıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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