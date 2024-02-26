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Eyüp Eroğlu kimdir? AK Parti Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu kaç yaşında, nereli?

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Eyüp Eroğlu kimdir? AK Parti Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu kaç yaşında, nereli? Eyüp Eroğlu, AK Parti'nin Tokat Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Eroğlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Eroğlu hakkında daha fazla bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Tokat Belediye Başkan adayı ise Eyüp Eroğlu oldu. Vatandaşlar, Eyüp Eroğlu'nun kim olduğunu merak ediyor. Peki, Eyüp Eroğlu kimdir? AK Parti Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu kaç yaşında, nereli?

EYÜP EROĞLU KİMDİR?

  • Eyüp Eroğlu, 1977 yılında Tokat'ta doğdu. İlköğrenimini Tokat Cumhuriyet İlkokulunda, orta ve lise tahsilini Tokat imam hatip Lisesinde tamamladı. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans öğrenimine başladı. 1999 yılında Hukuk Fakültesi eğitimini tamamladı. 2001 yılından itibaren Tokat'ta serbest avukatlık mesleğini icra etmektedir.
  • Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında çalışmaları olan Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube yönetim kurulu üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Yine bir dönem Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü.
  • Eyüp Eroğlu, Tokat Belediyesinin mevcut belediye başkanıdır.
  • Fatih Eroğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Tokat Belediye Başkan Adayı olmuştur.
  • Orta düzeyde İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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