Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Tokat Belediye Başkan adayı ise Eyüp Eroğlu oldu. Vatandaşlar, Eyüp Eroğlu'nun kim olduğunu merak ediyor. Peki, Eyüp Eroğlu kimdir? AK Parti Tokat Belediye Başkan adayı Eyüp Eroğlu kaç yaşında, nereli?

EYÜP EROĞLU KİMDİR?