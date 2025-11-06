Ev sahibine yakalanan hırsız böyle yalvardı

İzmir'in bir eve giren hırsız, ev sahibi tarafından suçüstü yakalandı. Olayın ardından ev sahibi, yakaladığı kişiyi sokağa çıkardı.

HIRSIZ, EV SAHİBİNE YAKALANDI

Görüntülere yansıyan anlarda, ev sahibinin hırsızın boğazına sarıldığı, hırsızın ise nefes alamadığını belirterek kurtulmak için yalvardığı görüldü.

"NEFESİM GİTTİ DUR SIKMA"

Bu gergin anlar, çevrede bulunan bir mahalle sakininin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hırsızın, "Abi nefesim gitti dur sıkma." dediği görüldü.