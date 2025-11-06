Haberler

Ev sahibine yakalanan hırsız böyle yalvardı

Ev sahibine yakalanan hırsız böyle yalvardı
Güncelleme:
İzmir'de bir eve giren hırsız, ev sahibine yakalandı. Ev sahibi, sokağa çıkardığı hırsızın yerde boğazına sarılırken hırsız ise, "Abi nefesim gitti dur sıkma." diyerek yalvardı. O anlar bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • İzmir'de bir hırsız, ev sahibi tarafından suçüstü yakalandı.
  • Hırsız, ev sahibinin boğazını sıkması nedeniyle nefes alamadığını söyleyerek yalvardı.
  • Olay, bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzmir'in bir eve giren hırsız, ev sahibi tarafından suçüstü yakalandı. Olayın ardından ev sahibi, yakaladığı kişiyi sokağa çıkardı.

HIRSIZ, EV SAHİBİNE YAKALANDI

Görüntülere yansıyan anlarda, ev sahibinin hırsızın boğazına sarıldığı, hırsızın ise nefes alamadığını belirterek kurtulmak için yalvardığı görüldü.

"NEFESİM GİTTİ DUR SIKMA"

Bu gergin anlar, çevrede bulunan bir mahalle sakininin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hırsızın, "Abi nefesim gitti dur sıkma." dediği görüldü.

