Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

İstanbul'da bir kadının, ev arkadaşı tarafından hakkında "pavyonda çalışıyor" sözlerinin söylendiğini öğrenmesi üzerine sinir krizi geçirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tartışma kısa sürede büyürken yaşananlar saniye saniye kaydedildi.

CAMI KIRIP TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerde kadının, arkadaşının odasının camını kırdığı ve "Sen benim ne zaman pavyonda çalıştığımı gördün?" diyerek tepki gösterdiği görülüyor. Yaşanan gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle sürerken, kayıttaki anlar sosyal medyada da gündem oldu.