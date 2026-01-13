Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
İstanbul'da bir kadın, ev arkadaşının kendisi hakkında "pavyonda çalışıyor" sözlerini söylediğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Tartışma sırasında odanın camını kıran kadın, "Ne zaman pavyonda çalıştığımı gördün?" diyerek tepki gösterdi; olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İstanbul'da bir kadın, ev arkadaşının kendisi hakkında 'pavyonda çalışıyor' sözlerini söylediğini öğrenince sinir krizi geçirdi.
- Kadın, arkadaşının odasının camını kırarak 'Sen benim ne zaman pavyonda çalıştığımı gördün?' diye tepki gösterdi.
- Yaşanan tartışma anları cep telefonu kamerasına kaydedildi ve sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul'da bir kadının, ev arkadaşı tarafından hakkında "pavyonda çalışıyor" sözlerinin söylendiğini öğrenmesi üzerine sinir krizi geçirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tartışma kısa sürede büyürken yaşananlar saniye saniye kaydedildi.
CAMI KIRIP TEPKİ GÖSTERDİ
Görüntülerde kadının, arkadaşının odasının camını kırdığı ve "Sen benim ne zaman pavyonda çalıştığımı gördün?" diyerek tepki gösterdiği görülüyor. Yaşanan gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle sürerken, kayıttaki anlar sosyal medyada da gündem oldu.