Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi
İstanbul'da bir kadın, ev arkadaşının kendisi hakkında "pavyonda çalışıyor" sözlerini söylediğini öğrenince sinir krizi geçirdi. Tartışma sırasında odanın camını kıran kadın, "Ne zaman pavyonda çalıştığımı gördün?" diyerek tepki gösterdi; olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da bir kadının, ev arkadaşı tarafından hakkında "pavyonda çalışıyor" sözlerinin söylendiğini öğrenmesi üzerine sinir krizi geçirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Tartışma kısa sürede büyürken yaşananlar saniye saniye kaydedildi.

CAMI KIRIP TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerde kadının, arkadaşının odasının camını kırdığı ve "Sen benim ne zaman pavyonda çalıştığımı gördün?" diyerek tepki gösterdiği görülüyor. Yaşanan gerginlik çevredekilerin araya girmesiyle sürerken, kayıttaki anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Yorumlar (1)

sade vatandaş:

dengesiz o yüzden diyorum evde camlı kapılar ölüm tehlikesi yaratıyor ben cam olan kapı cam eşya ince bardak kullanmıyorum çünki darbesini yedim

