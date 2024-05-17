Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu festivaldeki dansıyla kendinden geçti

Ankara'nın Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 31 Mart'ta kazandığı seçim sonrası yaptığı dansa bir yenisini ekledi. Beşikçioğlu bu kez belediyenin düzenlediği festivalde yaptığı dansla dikkatleri üzerine çekti.

Etimesgut Belediyesi 3 gün devam edecek gençlik festivali düzenledi. Melek Mosso'nun sahne aldığı festivalin ilk gününde Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun dans ettiği anlara ait video sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

SEÇİM ZAFERİNİ "ERİK DALI"YLA KUTLAMIŞTI

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde yüzde 56.58'lik oy oranıyla seçilme hakkı elde ederek belediye başkanlığı koltuğuna oturan sanatçı Erdal Beşikçioğlu, seçim zaferini vatandaşlarla birlikte "Erik Dalı" şarkısı eşliğinde oynayarak kutlamıştı.