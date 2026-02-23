Haberler

Estetik operasyonu sonrası geçirdiği değişim inanılmaz
Güncelleme:
Yurt dışında bir kadın, yüzüne yaptırdığı estetik operasyonu sonrası adeta başka bir insana dönerek gençleşti.

  • Bir kadın, yüzündeki yaşlanma belirtilerinden kurtulmak için yurt dışında 'tüm yüz gençleştirme' operasyonu geçirdi.
  • Kadının geçirdiği operasyonlar arasında derin yüz germe ve göz kapağı estetiği bulunuyor.
  • Ameliyat sonrası paylaşılan görüntülerde kadının sarkmalarının tamamen yok olduğu ve onlarca yaş gençleştiği görüldü.

Yurt dışında yaşayan bir kadının, yüzündeki yaşlanma belirtilerinden kurtulmak için yaptırdığı estetik operasyonlar sosyal medyada gündem oldu. "Tüm yüz gençleştirme" operasyonu geçiren kadın, ameliyatın ardından paylaştığı görüntülerle adeta bambaşka birine dönüştü.

"YENİDEN DOĞUŞ"

Derin yüz germe ve göz kapağı estetiği gibi bir dizi işlemden geçen kadının son hali, takipçileri arasında "yeniden doğuş" olarak yorumlandı.

Yayınlanan videolarda kadının sarkmalarının tamamen yok olduğu ve onlarca yaş gençleştiği görülürken, değişim o kadar radikaldi ki birçok kullanıcı bunun aynı kişi olduğuna inanmakta güçlük çekti.

Haber YorumlarıAKREP KRAL:

saçma sapan haberleei vermeyin haber değeri olan haberleri yayınlayalım lütfen

