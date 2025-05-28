Eşref Rüya dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. Ekran macerasına kısa bir süre önce başlayan Eşref Rüya dizisi haziran ayında ilk sezonunu geride bırakacak. Peki, Eşref Rüya final mi yapıyor, bitiyor mu? Eşref Rüya ne zaman final yapacak?

EŞREF RÜYA KONUSU

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref'in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

EŞREF RÜYA OYUNCULARI KİM?

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF RÜYA FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

"Eşref Rüya" 18 Haziran'da Sezon Finali Yapıyor! 18 Haziran akşamı,"Eşref Rüya" televizyon ekranlarında sezon finaliyle izleyicilerine kısa süreliğine veda edecek.