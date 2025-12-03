Haberler

Esprisine gülünmeyen belediye başkanı: Hoşunuza gitmedi galiba

Esprisine gülünmeyen belediye başkanı: Hoşunuza gitmedi galiba Haber Videosunu İzle
Esprisine gülünmeyen belediye başkanı: Hoşunuza gitmedi galiba
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın kürsüde yaptığı espri alandakilerden karşılık bulmayınca kısa süreli bir sessizlik yaşandı. Arı, "Bir espri yapayım dedim ama hoşunuza gitmedi galiba" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın kürsüden yaptığı espriye kimse gülmeyince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Durumu kurtarmaya çalışan Arı, "Bir espri yapayım dedim ama kimsenin hoşuna gitmedi değil mi?" ifadelerini kullandı.

Esprisine gülünmeyen belediye başkanı!

KAHVALTI SOFRASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Rasim Arı ve beraberindeki ekip pazar kahvaltısı için Kayseri'de ünlü bir otomotiv firmasına konuk olmuş ve kurulan kahvaltı sonrası büyük ses getirmişti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Baklava kutusu içinde rüşvet alırken yakalanan Tüter: Kumpas olduğunu düşündüm

Suçüstü yakalandığı rüşvet skandalını böyle savundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

videoyu karıştırmışsınız, inceleyin

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Rasim Arı hep bal mı yapayım bir günde ballı kahvaltı yapayım diye espri yapsa daha tatlı espri olurdu.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

haber com biraz dikkat iyice bir xxll oldunuz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi hakkında karar çıktı

Kazımcan'ın gözünü bu hale getiren şahıs hakkında karar
Sakaryaspor'da sürpriz istifa! Başkan Kıratlı görevini bıraktı

5-0'lık yenilgi sonrası helallik isteyerek başkanlık görevini bıraktı
Sosyal medyayı sallayan görüntüler hakkında okuldan ilk adım geldi!

Sosyal medyayı sallayan görüntüler hakkında okuldan ilk adım geldi!
Tabela yine değişiyor! Akaryakıta dev bir zam daha yolda

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Dev bir zam daha geliyor
Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişlere sahip

Ahırda bulan köylü dondu kaldı! 55 santim boyunda, yırtıcı dişleri var
Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi hakkında karar çıktı

Kazımcan'ın gözünü bu hale getiren şahıs hakkında karar
Sakaryaspor'da sürpriz istifa! Başkan Kıratlı görevini bıraktı

5-0'lık yenilgi sonrası helallik isteyerek başkanlık görevini bıraktı
2026 Dünya Kupası'nın en iyi 100 oyuncusu belli oldu! A Milli Takım'dan tek isim listede

Dünya Kupası'nın en iyi 100 oyuncusu belli oldu! A Milli Takım'dan...
Davutoğlu, tehditler savuran Bese Hozat'a 2013 yılını hatırlattı

Tehditler savuran Bese Hozat'a 2013 yılını hatırlattı
Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen futbolcu için dünya devleri sırada

Fenerbahçe'ye piyango vurdu! İstenmeyen isim için dünya devleri sırada
Telebar soruşturmasında çarpıcı detay! 'Vestiyer ücreti' adı altında para almışlar

Kamera kayıtlarını inceleyen polis şeytani planı ortaya çıkardı
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımına elendi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım 2. Lig ekibine elendi
Savcı adayına takılan Erdoğan'ın sözleri kura çekimine damga vurdu

Kura çekimine damga vuran sözler: Gitmeye niyetin yok galiba
Emeklileri heyecanlandıran gelişme: Ankara kulislerinde 'seyyanen zam' hareketliliği var

Emeklileri heyecanlandıran gelişme! Ankara kulisleri hareketlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.