ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Eskişehir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Eskişehir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: İDRİS NEBİ HATİPOĞLU
- İYİ PARTİ: MELİH AYDIN
- MEMLEKET PARTİSİ: SALİH ESKİCİ
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: FEVZİ ÖNER
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: KADİR ÇALIŞICI
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: İZZETTİN ALTUN
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: DURSUN ALKAN
- ZAFER PARTİSİ: OĞUZ BEKİ
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: ÖZGE ALTAY DEDE
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: FAHRİ GÜRGENBURAN
- YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: ENES AKTÜRK
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: AYŞE ÜNLÜCE
- EMEK PARTİSİ: HÜSEYİN ÖGE
- HÜR DAVA PARTİSİ: M. ZÜLFİKAR FIRAT
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: SEMRA GÜNAYDIN
- MİLLET PARTİSİ: İBRAHİM ÇELİK
- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: ÇELİK ERİMEZ
- SAADET PARTİSİ: FESİH BİNGÖL
- VATAN PARTİSİ: RAİF EŞKİNAT
- BAĞIMSIZ: EROL ÇOBAN
- BAĞIMSIZ: KASIM KARAKAŞ
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.
31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BU EKRANDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.