31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Eskişehir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: İDRİS NEBİ HATİPOĞLU

İYİ PARTİ: MELİH AYDIN

MEMLEKET PARTİSİ: SALİH ESKİCİ

DEMOKRATİK SOL PARTİ: FEVZİ ÖNER

YENİDEN REFAH PARTİSİ: KADİR ÇALIŞICI

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: İZZETTİN ALTUN

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: DURSUN ALKAN

ZAFER PARTİSİ: OĞUZ BEKİ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: ÖZGE ALTAY DEDE

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: FAHRİ GÜRGENBURAN

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: ENES AKTÜRK

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: AYŞE ÜNLÜCE

EMEK PARTİSİ: HÜSEYİN ÖGE

HÜR DAVA PARTİSİ: M. ZÜLFİKAR FIRAT

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: SEMRA GÜNAYDIN

MİLLET PARTİSİ: İBRAHİM ÇELİK

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: ÇELİK ERİMEZ

SAADET PARTİSİ: FESİH BİNGÖL

VATAN PARTİSİ: RAİF EŞKİNAT

BAĞIMSIZ: EROL ÇOBAN

BAĞIMSIZ: KASIM KARAKAŞ

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BU EKRANDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.