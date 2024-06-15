Eski Survivor yarışmacıları ceza mı aldı? Çakarlı araç kullanan Survivor yarışmacıları ne ceza aldı?

Eski Survivor yarışmacıları Sahra Işık, Yağmur Banda ve Damla Can'ın, dün akşam yapılan Survivor finaline çakarlı araçla gitmesi infiale yol açtı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yarışmacıları çakarlı araçla götüren sürücüye para cezası kesildiğini duyurdu Eski Survivor yarışmacıları ceza mı aldı? Çakarlı araç kullanan Survivor yarışmacıları ne ceza aldı? İşte ayrıntılar...

ESKİ SURVİVOR YARIŞMACILARI NE CEZA ALDI?

Aylardır devam eden Survivor All Star, dün akşam yapılan muhteşem finalle bitti. Finale katılan eski yarışmacılardan Yağmur Banda, Damla Can ve Sahra Işık'ın çakarlı araç kullanması tepki çekti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Survivor'ın İstanbul'daki büyük finaline yarışmacıları çakarlı araçla götüren sürücüye para cezası kesildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-18" başlığıyla yaptığı açıklamada, bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesine ilişkin sosyal medya ve ulusal basına yansıyan görüntülere dair sivil trafik ekiplerinin çalışma yaptığını belirtti.

"İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI, ÇAKAR/SİREN TERTİBATI SÖKTÜRÜLDÜ"

Çalışma kapsamında araç sürücüsünün, ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen bir araca taktığı ve kullandığının tespit edilerek yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür. Görevi sırasında ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir. Usulsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.