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Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eski Köye Yeni Adet filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Eski Köye Yeni Adet filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Eski Köye Yeni Adet konusu, özeti ve Eski Köye Yeni Adet oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Eski Köye Yeni Adet filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Eski Köye Yeni Adet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Eski Köye Yeni Adet filmini izleyecek olanların merak ettiği Eski Köye Yeni Adet konusu nedir, Eski Köye Yeni Adet oyuncuları kimler ve Eski Köye Yeni Adet özeti gibi konuları inceliyoruz.

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ KONUSU NEDİR?

1990'ların sonunda bir köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp, kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bu yanlış anlamayla köyde her şey değişecek, birbirinden komik durumlar yaşanacaktır...

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YAPIM YILI: 2018

TÜR: KOMEDİ

OYUNCULAR: BÜLENT EMRAH PARLAK, NAİL KIRMIZIGÜL, HAKİ BİÇİÇİ, FÜSUN DEMİREL, BURCU GÖNDER PARLAK, ASİYE DİNÇSOY, MELTEM YILMAZKAYA, GÜRSU GÜR, GÜLHAN TEKİN, ALİ RIZA TANYELİ, OSMAN AKÇA, ALİ RIZA KUBİLAY, NURSEL KÖSE, DERYA KARATAŞ, NİLÜFER KILIÇASLAN, MUHAMMED CANGÖREN, GÜNER ÖZKUL, HASAN ELMAS

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerinin büyük bir bölümünü Çanakkale Assos'ta gerçekleştirilen Eski Köye Yeni Adet filmi İstanbul'da tamamlandı.

Osman Demir
Osman Demir
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