Engelliler Günü'nden yürek sızlatan görüntüler

Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında tekerlekli sandalyedeki kişiye üç kişi tarafından saldırı düzenlendi.

OTOPARKTA BAŞLAYAN TARTIŞMA SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle tekerlekli sandalyedeki kişi ile üç kişilik grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma şiddete dönüştü.

YERE DÜŞÜRÜP DARBETTİLER

Görüntülere göre saldırganlar, tekerlekli sandalyede bulunan kişiyi yere düşürdükten sonra darbetmeye başladı. Olayın ardından grup hızla otoparktan uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar yaralı kişiye yardım etti.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Saldırı anı, bölgede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kayıtlarda, tekerlekli sandalyeli kişinin yere düştüğü ve grup tarafından darbedildiği açıkça görülüyor.