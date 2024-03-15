Erol Mengüç kimdir? CHP Hatay Altınözü Belediye Başkan Adayı Erol Mengüç kaç yaşında, nereli?
CHP Hatay Altınözü Belediye Başkan Adayı Erol Mengüç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Erol Mengüç kimdir? CHP Hatay Altınözü Belediye Başkan Adayı Erol Mengüç kaç yaşında, nereli?
Erol Mengüç kimdir? CHP Hatay Altınözü Belediye Başkan Adayı Erol Mengüç kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Hatay Altınözü Belediye Başkan Adayı Erol Mengüç kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Erol Mengüç kimdir? CHP Hatay Altınözü Belediye Başkan Adayı Erol Mengüç nereli? Detaylar haberimizdedir…
EROL MENGÜÇ KİMDİR?
Erol Mengüç, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Hatay Altınözü Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.