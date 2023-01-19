Erkam Yıldırım kimdir? Erkam Yıldırım kaç yaşında, mesleği ne? Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ne iş yapıyor?

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ERKAM YILDIRIM KİMDİR?

Binali Yıldırım'ın oğlu olarak bilinen Erkam Yıldırım, 26 Ağustos 1981 yılında dünyaya gelmiştir ve 41 yaşındadır. Erkam Yıldırım, kız kardeşi Bahar Büşra Yıldırım ile birlikte 2002 yılının başında Derin Denizlcilik Gemi Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi kurdu. Daha önce acente ileri yapan Yıldırım, ilk gemisini 2003 yılında aldı. Yıldırım, 800 yolcu ve 250 araç kapasiteli feribotla İzmir Çeşme İtalya hattında seferler yapmaya başladı. Binali Yıldırım'ın Erkam Yıldırım, Bülent Yıldırım ve Büşra Yıldırım isminde çocukları var.