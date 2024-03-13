Erhan Erden kimdir? MHP Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Erhan Erden kaç yaşında, nereli?
MHP Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Erhan Erden kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Erhan Erden kimdir? MHP Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Erhan Erden kaç yaşında, nereli?
Erhan Erden kimdir? MHP Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Erhan Erden kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Erhan Erden kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Erhan Erden kimdir? MHP Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Erhan Erden nereli? Detaylar haberimizdedir…
ERHAN ERDEN KİMDİR?
Erhan Erden, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.