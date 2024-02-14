Muhammed Nur Nahya'den yeni video! Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki diyaloglar bomba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit eden ve sosyal medyada oldukça ilgi gören fenomen Muhammed Nur Nahya, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir video yayımladı. Videonun içeriğinde Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloglara yer veren Nahya'nın paylaşımı büyük beğeni topladı.

"SANA HEDİYE ALDIM"

Paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun açtığı ofise de atıfta bulunan Nahya, "Bugünün anlam ve önemi için sana hediye aldım. Ofisinin baş köşesine koyarsın. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları mazbatası. Baktıkça beni hatırlarsın" ifadelerine yer vermesi dikkatlerden kaçmadı.