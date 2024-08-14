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Erden Timur kimdir, nereli, kaç yaşında? Erden Timur ne iş yapıyor, evli mi, çocuğu var mı?

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Erden Timur kimdir? Erden Timur nereli, kaç yaşında? Erden Timur evli mi, çocuğu var mı? Erden Timur ne iş yapıyor? Erden Timur Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili görevini sürdürmektedir. Gündem araştırılan isimlerden olan Erden Timur ile ilgili merak edilen diğer soruların cevabı haberimizde…

Erden Timur kimdir, nereli, kaç yaşında? Erden Timur ne iş yapıyor, evli mi, çocuğu var mı? Erden Timur hangi şirketin sahibi? Erden Timur kökeni nereli? Mauro İcardi transferinde çok konuşan ve katkısı olan isimlerden olan Erden Timur'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Erden Timur kim?

ERDEN TİMUR KİMDİR?

Erden Timur, 16 Kasım 1981 tarihinde Mersin'de doğdu. Tarsus Amerikan Koleji'nden 2000 yılında mezun olduktan sonra, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden avukatlık diplomasını aldı. London School of Economics'te başladığı ekonomi yüksek lisansını, babasının sağlık sorunları nedeniyle yarıda bırakarak Türkiye'ye döndü. Aile şirketlerine ait bir arsada yarım kalan projeyi tamamlayarak inşaat sektörüne adım attı.

Erden Timur kimdir, nereli, kaç yaşında? Erden Timur ne iş yapıyor, evli mi, çocuğu var mı?

2010 yılında Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.'yi kurarak NEF Gayrimenkul markasını oluşturdu. Başta İstanbul, Bodrum ve Londra olmak üzere çeşitli şehirlerde yenilikçi konut projeleri geliştirdi. Projelerinde, patenti kendisine ait olan "foldhome" konseptini başarıyla uyguladı. Forbes 2020 verilerine göre, $400 milyon servetiyle Türkiye'nin en zengin 100 kişisi arasında yer aldı.

Erden Timur, 11 Haziran 2022 tarihinde Dursun Özbek'in Galatasaray başkanlığına seçilmesinin ardından, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak göreve başlamıştır.

Betül Cirit
Betül Cirit
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