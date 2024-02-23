Erdal Arıkan kimdir? AK Parti Bingöl Belediye Başkan adayı kim?

Erdal Arıkan kimdir? AK Parti Bingöl Belediye Başkan adayı kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adaylarını açıkladı. Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan oldu. Peki, Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan kimdir? Erdal Arıkan kaç yaşında, nereli? Erdal Arıkan biyografisi...

ERDAL ARIKAN KİMDİR?