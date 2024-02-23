Erdal Arıkan kimdir? AK Parti Bingöl Belediye Başkan adayı kim?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylarını açıkladı. Bingöl Belediye Başkan adayı olarak Erdal Arıkan'ın ismi duyuruldu. Peki, Erdal Arıkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Erdal Arıkan'ın biyografisi!
Erdal Arıkan kimdir? AK Parti Bingöl Belediye Başkan adayı kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adaylarını açıkladı. Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan oldu. Peki, Bingöl Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan kimdir? Erdal Arıkan kaç yaşında, nereli? Erdal Arıkan biyografisi...
ERDAL ARIKAN KİMDİR?
- Erdal Arıkan Türk siyasetinin bilinen isimlerinden birisi. Erdal Arıkan aslen Bingöllü ve asıl mesleği beden eğitimi öğretmenliğidir. Memleketi Bingöl'de uzun süre hizmet veren Erdal Arıkan'ın evli ve 2 çocuğu vardır.
- AK Parti'nin Bingöl belediye başkan adayı Erdal Arıkan, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü görevini yürütüyordu. 2010 yılında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Şefik Kara'nın, Kilis İl Spor Müdürlüğü'ne atanmasının ardından Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne Erdal Arıkan getirildi.
- 2019 Yerel Seçimleri'nde Bingöl AK Parti Belediye Başkan Adayı oldu.