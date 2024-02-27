Ercan Çimen kimdir? AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen kaç yaşında, nereli?

AK Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Gümüşhane Belediye Başkan adayı ise Ercan Çimen oldu. Vatandaşlar, Ercan Çimen'in kim olduğunu merak ediyor. Peki, Ercan Çimen kimdir? AK Parti Gümüşhane Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ercan Çimen kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

ERCAN ÇİMEN KİMDİR?