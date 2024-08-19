Engin Polat'ın annesi kim? Şükran Polat kimdir, kaç yaşında?

Engin Polat'ın annesi kim? Şükran Polat kimdir, kaç yaşında? Engin Polat'ın annesi Şükran Polat, Dilan Polat'ın tahliye haberini sosyal medya hesabında paylaştı. Engin Polat'ın annesi kim? Şükran Polat kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir...

ENGİN POLAT'IN ANNESİ KİMDİR?

Engin Polat'ın annesi Şükran Polat'ın Instagram hesabı "sukranplt25" olup 600 binden fazla takipçisi bulunuyor.

ENGİN POLAT KİMDİR?

Engin Polat, 3 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lise zamanlarından tanıdığı sosyal medya fenomeni eşi Dilan Polat ile dünyaevine girmiştir.

Kariyerine inşaat sektöründe başlayan Engin Polat, daha sonra bir medikal şirketinin kurucusu olmuştur. Dipomed Medikal şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.