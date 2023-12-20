Üye Girişi
Haberler

En uzun gece ne zaman? 21 Aralık gece gündüz süreleri! 21 Aralık önemi nedir?

Güncelleme:
Abone Ol

Doğa, dönemsel değişimleriyle her anı büyüleyici kılar. 21 Aralık, kuzey yarımkürede kışın başlangıcını simgelerken, güneşin en düşük noktaya ulaştığı gün olarak bilinir. İşte, 21 Aralık'ın önemi ve gece-gündüz süreleri hakkında detaylar:

Kışın başlangıcı ve yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık, doğa ve astronomi meraklılarının dikkatini çekiyor. Kuzey yarımkürede yaşayanlar için bu gün, kışın resmi başlangıcını işaret ederken, güneş ışığının en düşük seviyede olduğu bir döneme işaret eder. Bu anı kutlamak ve doğanın döngüsünü anlamak için 21 Aralık'ta gökyüzüne bakmaya ne dersiniz?

21 ARALIK ÖNEMİ NEDİR?

21 Aralık, kış gündönümü olarak adlandırılır ve kuzey yarımkürede kış mevsiminin resmi başlangıcını temsil eder. Bu gün, Güneş'in kuzeydeki dönüş noktasına ulaştığı ve ışığın güneye doğru en fazla eğildiği gün olarak bilinir. Kış gündönümü, gece ve gündüz sürelerinin en eşit olduğu günlerden biri olarak da öne çıkar.

21 ARALIK GECE GÜNDÜZ SÜRELERİ NE KADAR?

Kış gündönümü günü, gece ve gündüz süreleri neredeyse eşit olur, ancak bu durum coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. Güneş, kuzey yarımkürede daha düşük bir yörünge izlediği için bu bölgede daha kısa süreliğine görünür. Güney yarımkürede ise bu tarih, yaz gündönümü olarak adlandırılır ve güneş daha uzun süre görünür.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Gündem

Gündem Eğitim Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK? Günler ne zaman uzamaya başlar 2023-2024? 21 Aralıktan sonra günler uzuyor mu? 2023 yılı en uzun gece ne zaman? En uzun gece ne zaman? 21 Aralık gece gündüz süreleri! 21 Aralık önemi nedir? Gül Hatun (Laz Kızı) kimdir, kaç yıl ceza aldı? Laz Kızı kaç yaşında, evli mi? Erzurumspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Erzurumspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2024: Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başladı mı, nereden başvurulur, ne zaman? Yarasalar kör mü? Yarasalar memeli hayvan mı? Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı ne zaman? Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? DOLAR NE KADAR? 20 Aralık Dolar ne kadar oldu, kaç TL? 1 Ocakta Üniversiteler tatil mi? 1 Ocakta Üniversiteler açık olacak mı, ders olacak mı? KERKÜK SEÇİM SONUÇLARI 2023: Irak, Kerkük, Musul seçim sonuçları ne oldu, kim kazandı? Irak il meclis seçimleri ne oldu? Kangurular hangi ülkede yaşar? Kangurular kaç metre zıplar? Yılanlar omurgalı mıdır? Yılanlar kaç yıl yaşar? Yılanlar ne yer? Marmaray seferleri durduruldu mu? Marmaray seferleri ne zaman açılacak, başlayacak? Marmaray seferleri neden durduruldu? MARMARAY İNTİHARI SON DAKİKA 20 ARALIK 2023! Marmaray Üsküdar durağı, istasyonu neden durdu? Ayrılık Çeşmesi Marmaray çalışıyor mu? Ren geyikleri nesli tükendi mi? Ren geyikleri kaç yıl yaşar?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title