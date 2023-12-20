En uzun gece ne zaman? 21 Aralık gece gündüz süreleri! 21 Aralık önemi nedir?

Kışın başlangıcı ve yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık, doğa ve astronomi meraklılarının dikkatini çekiyor. Kuzey yarımkürede yaşayanlar için bu gün, kışın resmi başlangıcını işaret ederken, güneş ışığının en düşük seviyede olduğu bir döneme işaret eder. Bu anı kutlamak ve doğanın döngüsünü anlamak için 21 Aralık'ta gökyüzüne bakmaya ne dersiniz?

21 ARALIK ÖNEMİ NEDİR?

21 Aralık, kış gündönümü olarak adlandırılır ve kuzey yarımkürede kış mevsiminin resmi başlangıcını temsil eder. Bu gün, Güneş'in kuzeydeki dönüş noktasına ulaştığı ve ışığın güneye doğru en fazla eğildiği gün olarak bilinir. Kış gündönümü, gece ve gündüz sürelerinin en eşit olduğu günlerden biri olarak da öne çıkar.

21 ARALIK GECE GÜNDÜZ SÜRELERİ NE KADAR?

Kış gündönümü günü, gece ve gündüz süreleri neredeyse eşit olur, ancak bu durum coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. Güneş, kuzey yarımkürede daha düşük bir yörünge izlediği için bu bölgede daha kısa süreliğine görünür. Güney yarımkürede ise bu tarih, yaz gündönümü olarak adlandırılır ve güneş daha uzun süre görünür.