En Hamarat Benim neden yok, Kadir Ezildi yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ekranların ilgiyle takip edilen programı En Hamarat Benim hafta için her günsaat 13.45'te ekrana geliyordu. Peki, En Hamarat Benim neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

EN HAMARAT BENİM NEDEN YOK?

Kadir Ezildi'nin sunduğu programda adaylar temizlik ve yemek hünerlerini sergiliyor. Bugün normal saatinde yayınlanmayan program akıllara "En Hamarat Benim neden yok, bitti mi?" sorularını getirdi. İşte konu hakkında bilgiler...

Yeni bölümleri ile 15 Nisan'dan sonra ekranlara gelecek.

Sunucu olan Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışmaktaydı. Sosyal medyada paylaşımları ile tanınan isim kısa sürede ekranlarda yer almaya başladı. Temizliğe olan ilgisi ile tanınan ismin büyük bir hayran kitlesi var.

NOW TV YAYIN AKIŞI

Now Tv 8 Nisan yayın akışı şöyle:

12.00 | Fatih Savaş ile Ramazan Sohbetleri

12.45 | Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13.30 | Korkma Ben Yanındayım (tekrar)

16.30 | Prestij Meselesi

19.00 | Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 | Kızıl Goncalar (tekrar)

23.45 | Korkma Ben Yanındayım (tekrar)