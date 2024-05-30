Emre Yücelen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sen Türkülerini Söyle jürisi Emre Yücelen kimdir, hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Emre Yücelen geliyor. Peki, Emre Yücelen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sen Türkülerini Söyle jürisi Emre Yücelen kimdir, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

EMRE YÜCELEN KİMDİR?

Emre Yücelen 26 Temmuz 1976 Sakarya doğumludur. 47 yaşında olan Emre Yücelen müzisyendir. Lise yıllarında Etwox müzik grubunu kurdu. Emre Yücelen, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Opera Şan bölümünü kazanmıştır. Ayrıca 2 yıl Jeoloji Mühendisliği eğitimi de aldı. Emre Yücelen 2004 senesinde İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun olmuştur. Birçok müzik aletini çalabilen Emre Yücelen Youtube kanalında müzik ile ilgili eğitim, ses analizleri, müzik sohbetleri vb. içerikler yayınlamaktadır.

Emre Yücelen TRT 1'de yayınlanan Sen Türkülerini Söyle programının jüri kadrosunda yer almaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Emre Yücelen'in İnstagram'da 200 bin takipçisi bulunmaktadır. "Emre Yücelen Şan Dersi" Youtube kanalında ise 1 milyonabonesi bulunmaktadır.