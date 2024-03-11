Emre Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Ankara-Kahramankazan Belediye Başkan adayı Emre Yılmaz kimdir?
Emre Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Ankara-Kahramankazan Belediye Başkan adayı Emre Yılmaz kimdir? Emre Yılmaz, Zafer Partisi'nin Ankara-Kahramankazan Belediye Başkan adayıdır. Yılmaz'ın politik geçmişi, kariyeri ve kişisel hayatı merak ediliyor.
Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Kahramankazan Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Emre Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Ankara-Kahramankazan Belediye Başkan adayı Emre Yılmaz kimdir? Detaylar haberimizde...
EMRE YILMAZ KİMDİR?
Zafer Partisi'nin Ankara-Kahramankazan Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.