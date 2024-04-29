Emre Fel Senden Güzeli Mi Var sözleri!

Emre Fel'in "Senden Güzeli Mi Var" adlı şarkısı, sözleriyle dinleyicilere derin duygular yaşatan ve müzik listelerinde büyük ilgi gören bir eserdir. Şarkı, Emre Fel'in müzikal yeteneğini ve duygusal içeriğini başarılı bir şekilde yansıtmaktadır. Sözlerindeki anlamlar, dinleyicilerin kalplerine dokunarak onları etkilemektedir. Bu nedenle, şarkı popülerlik kazanmış ve geniş bir dinleyici kitlesi tarafından beğenilmiştir. İşte Emre Fel Senden Güzeli Mi Var sözleri!

Emre Fel "Senden Güzeli Mi Var" sözleri;

Yollarına gül dizeyim, ver elin', ner'de?

Al canımı, yıllarına sereyim, gitme

Benim gönlüm sendedir, yâr, sendeki bende

Bir başkasına yaramaz bu can, üzülme

Hayran oldun, gülüm

Bu dünya aşka büründü

Başka başka diyarda bi' benden güzeli mi var?

Ömrüm bir idi, bin oldu

Sevdam coştu, kudurdu

Aşka karşı diyarda bi' senden güzeli mi var?

Bu yol uzun, ben beklerim günahım neyse

Sen canım' al, ben razıyım bir hazin söze

Senin gönlün bendedir, yâr, bendeki sende

Bir başkasına yaramaz bu can, üzülme

Hayran oldun, gülüm

Bu dünya aşka büründü

Başka başka diyarda bi' benden güzeli mi var?

Ömrüm bir idi, bin oldu

Sevdam coştu, kudurdu

Aşka karşı diyarda bi' senden güzeli mi var?

Hayran oldun, gülüm

Bu dünya aşka büründü

Başka başka diyarda bi' benden güzeli mi var?

Ömrüm bir idi, bin oldu

Sevdam coştu, kudurdu

Aşka karşı diyarda bi' senden güzeli mi var, be güzelim?

Senden güzeli mi var?