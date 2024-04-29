Emre Fel Senden Güzeli Mi Var sözleri!
Emre Fel Senden Güzeli Mi Var sözleri! Popüler şarkıcı Emre Fel'in 'Senden Güzeli Mi Var' adlı şarkısının sözleri büyük ilgi görüyor. Şarkı, Emre Fel'in duygusal yönünü ve lirik yeteneğini ortaya koyuyor. Sözleriyle dinleyicilerin kalbine dokunan 'Senden Güzeli Mi Var', müzik listelerinde üst sıralarda yer alıyor.
Emre Fel'in "Senden Güzeli Mi Var" adlı şarkısı, sözleriyle dinleyicilere derin duygular yaşatan ve müzik listelerinde büyük ilgi gören bir eserdir. Şarkı, Emre Fel'in müzikal yeteneğini ve duygusal içeriğini başarılı bir şekilde yansıtmaktadır. Sözlerindeki anlamlar, dinleyicilerin kalplerine dokunarak onları etkilemektedir. Bu nedenle, şarkı popülerlik kazanmış ve geniş bir dinleyici kitlesi tarafından beğenilmiştir. İşte Emre Fel Senden Güzeli Mi Var sözleri!
Emre Fel "Senden Güzeli Mi Var" sözleri;
Yollarına gül dizeyim, ver elin', ner'de?
Al canımı, yıllarına sereyim, gitme
Benim gönlüm sendedir, yâr, sendeki bende
Bir başkasına yaramaz bu can, üzülme
Hayran oldun, gülüm
Bu dünya aşka büründü
Başka başka diyarda bi' benden güzeli mi var?
Ömrüm bir idi, bin oldu
Sevdam coştu, kudurdu
Aşka karşı diyarda bi' senden güzeli mi var?
Bu yol uzun, ben beklerim günahım neyse
Sen canım' al, ben razıyım bir hazin söze
Senin gönlün bendedir, yâr, bendeki sende
Bir başkasına yaramaz bu can, üzülme
Hayran oldun, gülüm
Bu dünya aşka büründü
Başka başka diyarda bi' benden güzeli mi var?
Ömrüm bir idi, bin oldu
Sevdam coştu, kudurdu
Aşka karşı diyarda bi' senden güzeli mi var?
Hayran oldun, gülüm
Bu dünya aşka büründü
Başka başka diyarda bi' benden güzeli mi var?
Ömrüm bir idi, bin oldu
Sevdam coştu, kudurdu
Aşka karşı diyarda bi' senden güzeli mi var, be güzelim?
Senden güzeli mi var?