Emeklilere kaplıca bedava mı, şartları ne?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hayata geçirilen uygulama, Türkiye genelindeki tüm emeklilere kaplıca hizmetlerinden ömür boyu ücretsiz yararlanma hakkı tanıyor. Emeklilere kaplıca bedava mı, şartları ne?

EMEKLİLERE KAPLICA BEDAVA MI, ŞARTLARI NE?

SGK, kaplıca tedavilerinin artık Genel Sağlık Sigortası (GSS) doğrultusunda ücretsiz olduğunu duyurmuştu. Emeklilerin ücretsiz kaplıca fırsatından yararlanabilmesi için sağlık kurumlarından rapor alınması gerekiyor.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon veya Tıbbi Ekoloji ve Hidrokilomatoloji uzmanlarının düzenleidği sağlık kurulu raporu ile emekliler tedaviden ücretsiz yararlanabilecek.

Sağlık kurulu raporunu alan emeklilerin 5 iş günü içinde SGK'nin anlaşmalı tesislere başvuru yapması gerekiyor.

Başvuru ile 6 ay boyunca geçerli sevk belgesi düzenlenebiliyor.

Yapılan düzenleme doğrultusunda SGK, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri kaplıca tedavilerini ömür boyu ücretsiz kullanabileceğini duyurdu. Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında ücretsiz olan kaplıca tedavilerinden faydalanılabilmek için tek şart, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon veya Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanlarının düzenlediği sağlık kurulu raporudur. Sağlık kurumlarından alınan rapor ile emekliler, bu tedaviden ücretsiz yararlanabilecek.