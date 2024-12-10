Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" çıkışı! Yeni yönetime uyarısı var

 Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon

Esad'ın silahlarını kaçırıyorlardı! MİT'ten Suriye'de büyük operasyon

 Esad'la ilgili 'Türkiye' iddiasına Dışişleri'nden yalanlama

Esad'la ilgili "Türkiye" iddiası! Dışişleri'nden açıklama var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz

Erdoğan'ın sözlerinin adresi belli gibi: İzin vermeyiz

Emeklilere kaplıca bedava mı, şartları ne?

Emeklilere kaplıca bedava mı, şartları ne?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SGK, kaplıca tedavilerinin artık Genel Sağlık Sigortası (GSS) doğrultusunda ücretsiz olduğunu duyurmuştu. Peki, Emeklilere kaplıca bedava mı, şartları ne?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hayata geçirilen uygulama, Türkiye genelindeki tüm emeklilere kaplıca hizmetlerinden ömür boyu ücretsiz yararlanma hakkı tanıyor. Emeklilere kaplıca bedava mı, şartları ne?

EMEKLİLERE KAPLICA BEDAVA MI, ŞARTLARI NE?

SGK, kaplıca tedavilerinin artık Genel Sağlık Sigortası (GSS) doğrultusunda ücretsiz olduğunu duyurmuştu. Emeklilerin ücretsiz kaplıca fırsatından yararlanabilmesi için sağlık kurumlarından rapor alınması gerekiyor.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon veya Tıbbi Ekoloji ve Hidrokilomatoloji uzmanlarının düzenleidği sağlık kurulu raporu ile emekliler tedaviden ücretsiz yararlanabilecek.

Sağlık kurulu raporunu alan emeklilerin 5 iş günü içinde SGK'nin anlaşmalı tesislere başvuru yapması gerekiyor.

Başvuru ile 6 ay boyunca geçerli sevk belgesi düzenlenebiliyor.

Yapılan düzenleme doğrultusunda SGK, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri kaplıca tedavilerini ömür boyu ücretsiz kullanabileceğini duyurdu. Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında ücretsiz olan kaplıca tedavilerinden faydalanılabilmek için tek şart, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon veya Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanlarının düzenlediği sağlık kurulu raporudur. Sağlık kurumlarından alınan rapor ile emekliler, bu tedaviden ücretsiz yararlanabilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Suriye'de çaresizliğin görüntüsü
img

Esad'ı koltuğundan eden adamın babasının mesleği bakın neymiş
img

Esad'ın silahlarını kaçırıyorlardı! MİT'ten Suriye'de büyük operasyon
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dinamo Zagreb Celtic CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Dinamo Zagreb Celtic maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 2025 yeni asgari ücret kaç TL olur? Asgari ücrete yüzde 25 zam gelirse 2025 yeni asgari ücret kaç TL olur? Girona Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse 2025 yeni asgari ücret kaç TL olur? TRT Spor canlı izle! GİRONA LİVERPOOL maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Berber Zekai kimdir? Denizbank – Zekai Berber olayı nedir? Tabii Spor nasıl izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD yayın linki Emeklilere kaplıca bedava mı, şartları ne? VAR kayıtları ne zaman açıklanıyor 10 Aralık Salı? Sivasspor Galatasaray / Beşiktaş Fenerbahçe VAR kayıtları açıklandı mı, SON DAKİKA! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (10 Aralık 2024)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.