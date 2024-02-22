Elif Karlı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Elif Karlı kaç yaşında, nereli? Elif Karlı biyografisi!

Elif Karlı, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Şarkıcı Elif Karlı kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Elif Karlı kimdir? Elif Karlı kaç yaşında, nereli? Elif Karlı biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Elif Karlı kimdir? Elif Karlı kaç yaşında, nereli? Elif Karlı biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ELİF KARLI KİMDİR?

Elif Karlı, 1974 yılında doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda eğitim aldı. 2009 yılında ''Yılın Ümit Veren Kadın Şarkıcısı'' seçildi ve albümüyle başarı kazandı.