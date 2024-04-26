Sahibi olduğu firma tarafından üretilen çikolatanın küflü çıktığını belirten bir vatandaşa verdiği alaycı ve skandal yanıtın ardından CEO'luk görevinden istifa etmek zorunda kalan Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu çalışanlarına mobbing mi uyguladı? Eski Patiswiss CEO'su çalışanları azarladı! İşte ayrıntılar...

İş dünyasının bir araya geldiği sosyal medya platformunda bir vatandaşın paylaştığı küflü çikolata fotoğraflarına verdiği skandal yanıtla gündeme gelen Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, gelen tepkiler üzerine Patiswiss firmasındaki CEO'luk görevinden istifa etmişti. Görevi eşine devreden Tunaoğlu ile ilgili iddiaların ise ardı arkası kesilmemişti.

"YÜKSEK LİSANSI SAHTE" İDDİASI

Tunaoğlu'nun CV'sinde yer alan "Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programını 2011-2013 yılları arasında tamamladı" beyanının gerçeği yansıtmadığı iddia edilmişti. Üniversitenin web sitesinde söz konusu programın ilk mezunlarını 2015 yılında verdiği bilgisi yer alırken, Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Erdi Daşdemir de X hesabından "Elif Aslı Yıldız'ın Linkedin'indeki '2011-2013 Hacettepe End. Müh. Yüksek Lisans bilgisi' doğru değildir. Böyle bir mezunumuz yoktur. Program ilk mezununu 2015'te vermiştir" mesajını paylaşmıştı.

MARKA İSMİ İÇİN İZİN ALINMAMIŞ

İsviçre'deki Patiswiss AG çikolata şirketi de, Türkiye'deki Patiswiss Çikolata ile hiçbir ilgilerinin olmadığını, marka adlarının izinsiz kullanımıyla ilgili daha önce şikayette bulunduklarını ve yasal işlem başlattıklarını açıklamıştı.

"ÇOK KOMİKSİNİZ VALLA NE DİYEYİM"

Şubat ayında sendikalı çalışanları işten çıkarmasıyla gündeme gelen Tunaoğlu, X hesabından "Çok komiksiniz valla ne diyeyim, boş vaktiniz çoktur sizin, siz eğlenin" ifadelerini kullanmıştı. Tunaoğlu, devamında da "Ben elektrik elektronik mühendisiyim. Yıllarca Aselsan'da çalıştım. Kısa devre neden çıkar, çok iyi bilirim. O yüzden elektrik panolarımıza ulaşamadınız" yazmıştı.

ÇALIŞANLARINA MOBBİNG YAPTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Tunaoğlu ile ilgili son iddia ise bardağı taşıran cinsten oldu. Birkaç ay önce yayımlandığı ortaya çıkan bir haberde Tunaoğlu'nun çalışanlarına mobbing yaptığı öne sürüldü. Haberde işçiler, Tunaoğlu'nun kendilerine bağırıp çağırdığını, azarladığını anlatıyor. İşçiler, "Deprem döneminde de çok fazla depremzede işe alındı. Bunun bile çok fazla reklamı yapıldı sosyal medyada. Bu arkadaşlara sanki lütuf yapılıyormuş gibi davranılıyor. En ufak hareketinde bu hatırlatılıyor" ifadelerini kullanıyor.

TUNAOĞLU GÖREVİ BIRAKMIŞTI

Hatırlanacağı üzere art arda yaptığı skandal açıklamalar sonrası Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevi bıraktığını sosyal medya hesabından açıklamıştı. Tunaoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum. Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu sonuna kadar kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden, sonrasında tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum. Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Görev değişikliği, Yönetim Kurulu kararıyla hızlıca ilan edilecektir."