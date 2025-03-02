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ELAZIĞ İMSAKİYE 2025 | Elazığ 2025 İmsakiye Elazığ imsak vakti saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak?

ELAZIĞ İMSAKİYE 2025 | Elazığ 2025 İmsakiye Elazığ imsak vakti saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak?
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Elazığ'da 2025 yılına ait imsakiye bilgileri yayınlandı. İmsak vakti ve oruç açma saatleri ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Elazığlılar, 2025 yılında hangi saatlerde oruçlarını açacaklarını ve imsak vaktinin ne zaman olduğunu öğrenmek için imsakiye bilgilerini araştırıyorlar.

Elazığ'da Ramazan ayı boyunca oruç tutan vatandaşlarımız için 2025 yılı imsakiyesi açıklandı. Elazığ imsak vakti saat kaçta, iftar saati ne zaman gibi soruların yanıtları ve detaylı imsakiye bilgileri haberimizde yer alıyor. Peki, Elazığ 2025 İmsakiye Elazığ imsak vakti saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak?

ELAZIĞ EZAN KAÇTA OKUNACAK?

Elazığ'da Ramazan ayının ikinci günü olan 2 Mart 2025 Pazar günü, iftar vakti saat 18:24'te gerçekleşecektir.

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