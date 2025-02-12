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ELAZIĞ HAVA DURUMU: 12 Şubat Elazığ hava durumu nasıl? Elazığ 5 günlük hava durumu tahmini

ELAZIĞ HAVA DURUMU: 12 Şubat Elazığ hava durumu nasıl? Elazığ 5 günlük hava durumu tahmini
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Elazığ'da 12 Şubat 2025 Çarşamba günü hava durumu, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Elazığ'da sıcaklık değerleri nasıl? Kar yağışı var mı, yağmur bekleniyor mu? İşte, Elazığ için güncel hava tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Elazığ'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 12 Şubat Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 12 Şubat Elazığ'da hava durumu nasıl? Elazığ'da kar var mı? İşte, detaylar…

ELAZIĞ'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, 12 Şubat Çarşamba günü Elazığ'da en düşük sıcaklık 1°C, en yüksek sıcaklık 5°C olacak. Gün içinde yer yer yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken, özellikle akşam saatlerinde hava daha da soğuyacak. Hafta boyunca hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi ve kar yağışı ihtimalinin sürmesi bekleniyor. Vatandaşların don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.

ELAZIĞ'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

ELAZIĞ HAVA DURUMU: 12 Şubat Elazığ hava durumu nasıl? Elazığ 5 günlük hava durumu tahminiElazığ'da hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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