Elazığ'da Otomobil Kazası: 2'si Ağır 6 Kişi Yaralandı

Elazığ'da meydana gelen otomobil kazasında 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 P 1257 plakalı otomobil ile 23 ED 002 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki otomobildeki 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.