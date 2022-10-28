AFAD ve Kandilli Rasathanesi 28 Ekim Cuma günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Elazığ'da deprem mi oldu? Elazığ'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Malatya'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem civar şehirlerde de hissedildi. Peki, Elazığ'da deprem mi oldu? 28 Ekim Cuma nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? Elazığ mı Malatya mı? İşte detaylar...

ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4.1 şiddetin deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Deprem Malatya'da oldu fakat civar illerden de hissedildi. Malatya'daki deprem Elazığ'dan da hissedildi .

DEPREM KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE MEYDANA GELDİ?

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak ifade edildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4.1 şiddetin deprem meydana geldi. Yerin 5,14 km altında gerçekleşen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.