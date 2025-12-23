Haberler

Ela Rümeysa Cebeci iddiasına başsavcılıktan yanıt

AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin itirafçı olduğunu öne sürdü. Tayyar'ın açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, savcılık, Cebeci'nin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için herhangi bir talepte bulunmadığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çok sayıda ünlü ismi kapsayan uyuşturucu soruşturmasında yeni iddialar kamuoyuna yansımaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla sulh ceza hâkimliğine sevk edilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, geçtiğimiz hafta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ŞAMİL TAYYAR'DAN "İTİRAFÇI" İDDİASI

AK Partili Şamil Tayyar, TGRT Haber'de yayınlanan programda yaptığı açıklamada, Ela Rümeysa Cebeci'nin itirafçı olduğunu öne sürdü. Tayyar, soruşturmanın seyrine ilişkin değerlendirmesinde, dosyanın ilerleyen günlerde yeni isimlere uzanabileceğini savundu.

"HER İTİRAF YENİ İSİMLERİ GÜNDEME GETİRİR"

Programda konuşan Tayyar, soruşturmalarda verilen her ifadenin yeni gözaltı ve tutuklama kararlarını beraberinde getirebileceğini belirterek, daha önce sıkça gündeme gelen spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin itirafçı olduğunu iddia etti. Tayyar'ın bu sözleri canlı yayında dikkat çekti.

CEM KÜÇÜK: İTİRAFÇI OLMADIĞI YÖNÜNDE BİLGİ ALDIM

Tayyar'ın açıklamalarına programda yer alan Cem Küçük ve Fuat Uğur itiraz etti. Cebeci'nin itirafçı olmadığı yönünde bilgi aldıklarını ifade eden Küçük, adli yetkililerle yaptığı görüşmelerde Cebeci'nin yalnızca bazı konuşmaları kabul ettiğinin kendisine iletildiğini söyledi.

Şamil Tayyar ise bu itirazlara karşılık, "Ben oldu diyeyim, siz olmadı deyin; kayda böyle girsin" ifadelerini kullandı. Tartışma, Tayyar'ın "Siz söylediklerime itibar edin" sözleriyle devam etti.

TALEPTE BULUNMADI

Öte yandan Tayyar'ın açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da bir açıklama geldi. Başsavcılık, iddiayı yalanlayarak Ela Rümeysa Cebeci'nin şu ana kadar etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için herhangi bir talepte bulunmadığını bildirdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

