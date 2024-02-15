Cemal Öztaylan kimdir? Sorusu, 31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken birçok kişi tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Adaylar sürece kendilerini fazla kaptırınca zaman zaman ortaya ilginç görüntüler çıkabiliyor. Gündeme gelen haberler kapsamında birçok detay merak konusu oluyor. Peki, El hareketi çeken belediye başkanı kim? El hareketi çeken belediye başkanı hangi partiden?

EL HAREKETİ ÇEKEN BELEDİYE BAŞKANI KİM?

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken belediye başkan adayları da saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Adaylar sürece kendilerini fazla kaptırınca zaman zaman ortaya ilginç görüntüler çıkabiliyor. AK Parti Bandırma Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan, seçim çalışmaları esnasında kendisiyle diyaloğa giren bir seçmene el hareketi yaptı. Buna göre gündeme gelen videoda el hareketi çeken kişi AK Parti Bandırma Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan'dır.