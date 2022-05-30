Ekrem Açıkel kimdir? Ekrem Açıkel kaç yaşında, nereli? - Haberler

Ekrem Açıkel'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. TGRT Haber'in Ana Haber spikeri hakkındaki bilgilere haberimizde yer verdik.Peki, Ekrem Açıkel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar haberimizde...

EKREM AÇIKEL KİMDİR?

49 yaşındaki sunucu 1973 senesinde Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde doğmuştur. Abisi Osman Ziya Açıkel de televizyonda sunuculuk yapmaktadır. Ekrem Açıkel İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezundur. Gazetecilik mesleğine ise 1995 senesinde İhlas Haber Ajansı'nda başlamıştır. 1996 senesinde ise TGRT Haber'e geçiş yapmıştır. Buradaki görevinde Açıkel, polis-adliye olaylarını izlemiş ve başbakan-cumhurbaşkanı programlarını takip etmiştir. 2002 senesinde ise TGRT Haber'den Kanal D Haber'e geçmiştir.

Şike kumpası soruşturmasında Kanal D ve Star TV kanallarında canlı yayınlarla şike kumpası soruşturmasını takip etmiştir. Gün boyu yaşananları izleyicilere aktarmıştır. Kanal D Haber'de 13 yıl boyunca görev yapmıştır. 6 Haziran 2010 tarihinde Atv muhabiri Işıl Özdem ile evlenmiştir. Bir kız çocukları bulunmaktadır. 2015-2018 yılları arasında 3 yıl boyunca kurumsal gelişim eğitimleri vermiştir. 2018 senesinde yeniden gazeteciliğe dönme kararı alan Açıkel TGRT Haber'de şef editörlüğe gelmiştir. Ardından 3 Eylül 2018 tarihinde TGRT Haber Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlamıştır.

Haberler.com - Gündem