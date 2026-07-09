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Duygu Çetinkaya'dan çarpıcı itiraflar! "Bir yapımcı beni odaya kilitledi"

Duygu Çetinkaya'dan çarpıcı itiraflar! 'Bir yapımcı beni odaya kilitledi'
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Oyuncu Duygu Çetinkaya, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Oyunculuk kariyerinden Survivor'a uzanan yolculuğunu anlatan Çetinkaya, sektörde torpil iddialarından yaşadığı psikolojik zorluklara, özel hayatındaki travmalardan taciz niteliğindeki bir olaya kadar birçok konuda ilk kez dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULUĞU BIRAKIP SURVIVOR'A GİTMEMİN BİR NEDENİ SİSTEMDİ"

Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk yaptığını belirten Duygu Çetinkaya, sektörde yaşadığı hayal kırıklıklarının kendisini Survivor'a yönelttiğini söyledi. Dönemin önemli dizilerinden biri için katıldığı seçmelerde rolün torpille başka bir oyuncuya verildiğini öne süren Çetinkaya, "Ünlüyüm, param var ama mutsuzdum. Yaşamak istemediğim bir dönem oldu. Kurtulmak istedim ve Survivor'a kaçtım" ifadelerini kullandı. Survivor tarihinde yarışmaya para almadan katılan tek ünlü olduğunu da dile getiren oyuncu, yarışmanın manevi anlamda kendisine çok şey kattığını söyledi.

"BİR YAPIMCI BENİ ODAYA KİLİTLEDİ"

Özel hayatında yaşadığı en büyük travmalardan birinin en yakın arkadaşını trafik kazasında kaybetmek olduğunu anlatan Çetinkaya, bunun uzun süre psikolojisini etkilediğini belirtti. Oyunculuk sektöründe de zor deneyimler yaşadığını ifade eden Çetinkaya, "Bir yapımcı beni odaya kilitledi. Şu an oyuncu bir kadınla evli" sözleriyle dikkat çekti. Ayrıca Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya hakkında da samimi değerlendirmelerde bulunan oyuncu, yıllar içinde yaşadığı tüm zorluklara rağmen bugün kendisini getirdiği noktadan memnun olduğunu söyledi.

Gamze Tamer
Gamze Tamer
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