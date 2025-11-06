Haberler

Duvardaki örümceğe ayakkabı ile vurdu, sonrasında olanlara inanamadı
Güncelleme:
Bir adam, evindeki anne örümceği öldürmek isterken yanlışlıkla yumurta kesesini patlattı ve yüzlerce yavru örümcek etrafa saçıldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar "Kalp krizi geçirirdim" ve "Korku filmi gibi" yorumları yaptı.

  • Bir adam ayakkabı ile vurduğu örümceğin yumurta kesesini patlattı ve yüzlerce yavru örümcek etrafa yayıldı.
  • Olayın görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada viral hale geldi.
  • Sosyal medya kullanıcıları videoya "Kalp krizi geçirirdim" gibi yorumlar yaptı.

Bir adam, evinin içinde gördüğü anne örümceği etkisiz hale getirmek isterken, yanlışlıkla yumurta kesesini patlattı. Kesenin patlamasıyla birlikte yüzlerce yavru örümcek etrafa yayıldı. O anları cep telefonuyla kaydeden kişi, neye uğradığını şaşırırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

"KALP KRİZİ GEÇİRİRDİM"

Korku filmlerini andıran video binlerce kez paylaşıldı. Kullanıcılar videonun altına, "Kalp krizi geçirirdim", "Korku filmi gibi", "O evde bir daha uyuyamam" gibi yorumlar yaptı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeyfi İyigör:

böyle birşey bende yaşamıştım ormanda

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
