Duvardaki örümceğe ayakkabı ile vurdu, sonrasında olanlara inanamadı
Bir adam, evindeki anne örümceği öldürmek isterken yanlışlıkla yumurta kesesini patlattı ve yüzlerce yavru örümcek etrafa saçıldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar "Kalp krizi geçirirdim" ve "Korku filmi gibi" yorumları yaptı.
- Bir adam ayakkabı ile vurduğu örümceğin yumurta kesesini patlattı ve yüzlerce yavru örümcek etrafa yayıldı.
- Olayın görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada viral hale geldi.
- Sosyal medya kullanıcıları videoya "Kalp krizi geçirirdim" gibi yorumlar yaptı.
Bir adam, evinin içinde gördüğü anne örümceği etkisiz hale getirmek isterken, yanlışlıkla yumurta kesesini patlattı. Kesenin patlamasıyla birlikte yüzlerce yavru örümcek etrafa yayıldı. O anları cep telefonuyla kaydeden kişi, neye uğradığını şaşırırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.
"KALP KRİZİ GEÇİRİRDİM"
Korku filmlerini andıran video binlerce kez paylaşıldı. Kullanıcılar videonun altına, "Kalp krizi geçirirdim", "Korku filmi gibi", "O evde bir daha uyuyamam" gibi yorumlar yaptı.