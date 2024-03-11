Üye Girişi
Haberler

Durmuş Kaan Şahin kimdir? AK Parti Antalya- Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Kaan Şahin kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

1979 doğumlu Durmuş Kaan Şahin, Antalya'nın Aksu ilçesinde doğmuş ve eğitim hayatını burada tamamlamıştır. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlayan Şahin, 2001 yılında mezun olmuştur. Siyasi kariyerine AK Parti Aksu İlçe Başkanlığı ile başlayan Şahin, 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Aksu Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Antalya- Aksu Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Durmuş Kaan Şahin kimdir? AK Parti Antalya- Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Kaan Şahin kaç yaşında, nereli?

DURMUŞ KAAN ŞAHİN KİMDİR?

  • Durmuş Kaan Şahin, 1979 yılında Antalya'nın Aksu ilçesinde doğdu.
  • İlk, Orta ve Lise eğitimini Aksu'da tamamlamıştır.
  • Şahin, 1997 yılında Marmara Üniversitesinde Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
  • Bir süre patent vekilliği yaptı.
  • Siyasi kariyerine AK Parti Aksu İlçe Başkanlığı göreviyle başlayan Şahin, 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Aksu Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.
  • 45 yaşında olan Şahin, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Durmuş Kaan Şahin kimdir? AK Parti Antalya- Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Kaan Şahin kaç yaşında, nereli?

Durmuş Kaan Şahin kimdir? AK Parti Antalya- Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Kaan Şahin kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti Antalya Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Levent Metin kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Levent Metin kaç yaşında, nereli? Dilek Ete kimdir? Memleket Partisi İzmir Konak Belediye Başkan Adayı Dilek Ete kaç yaşında, nereli? İsa Çetin kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Güngören Belediye Başkan Adayı İsa Çetin kaç yaşında, nereli? Mutlu Ulutaş kimdir? AK Parti Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Ahmet Yılmaz kaç yaşında, nereli? Osman Zeki Ergin kimdir? Memleket Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Osman Zeki Ergin kaç yaşında, nereli? Hatice Çevik Yallı kimdir? Memleket Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Hatice Çevik Yallı kaç yaşında, nereli? Halit Özkarataşlıoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Fatih Belediye Başkan Adayı Halit Özkarataşlıoğlu kaç yaşında, nereli? Hatice Sekmen kimdir? AK Parti Antalya-İbradı Belediye Başkan adayı Hatice Sekmen kaç yaşında, nereli? Necla Üremiş kimdir? Memleket Partisi İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Necla Üremiş kaç yaşında, nereli? Lokman Çelik kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Lokman Çelik kaç yaşında, nereli? Ahmet Fatih Hatunoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ahmet Fatih Hatunoğlu kaç yaşında, nereli? Alphan Kolaşinliler kimdir? Memleket Partisi İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Alphan Kolaşinliler kaç yaşında, nereli? Mahmut Okudan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Esenler Belediye Başkan Adayı Mahmut Okudan kaç yaşında, nereli? Mustafa Karaya kimdir? Memleket Partisi İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Mustafa Karakaya kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title