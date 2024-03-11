Durmuş Kaan Şahin kimdir? AK Parti Antalya- Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Kaan Şahin kaç yaşında, nereli?
1979 doğumlu Durmuş Kaan Şahin, Antalya'nın Aksu ilçesinde doğmuş ve eğitim hayatını burada tamamlamıştır. 1997 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlayan Şahin, 2001 yılında mezun olmuştur. Siyasi kariyerine AK Parti Aksu İlçe Başkanlığı ile başlayan Şahin, 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Aksu Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Antalya- Aksu Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Durmuş Kaan Şahin kimdir? AK Parti Antalya- Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Kaan Şahin kaç yaşında, nereli?
DURMUŞ KAAN ŞAHİN KİMDİR?
- Durmuş Kaan Şahin, 1979 yılında Antalya'nın Aksu ilçesinde doğdu.
- İlk, Orta ve Lise eğitimini Aksu'da tamamlamıştır.
- Şahin, 1997 yılında Marmara Üniversitesinde Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
- Bir süre patent vekilliği yaptı.
- Siyasi kariyerine AK Parti Aksu İlçe Başkanlığı göreviyle başlayan Şahin, 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Aksu Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir.
- 45 yaşında olan Şahin, evli ve 2 çocuk babasıdır.