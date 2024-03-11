Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Antalya- Aksu Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Durmuş Kaan Şahin kimdir? AK Parti Antalya- Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Kaan Şahin kaç yaşında, nereli?

DURMUŞ KAAN ŞAHİN KİMDİR?