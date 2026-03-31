Dünyaca ünlü yıldızla aynı karede! Özge Özacar'dan Robert Pattinson paylaşımı

Oyuncu Özge Özacar, İngiltere’nin başkenti Londra’da katıldığı bir organizasyonda dünyaca ünlü oyuncu Robert Pattinson ile bir araya geldi.

Londra seyahati sırasında Hyde Park’ı da ziyaret eden Özacar, şehirde geçirdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun paylaşımları kısa sürede ilgi gördü.

Özacar, etkinlikte Alacakaranlık (Twilight) serisinde canlandırdığı Edward Cullen karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Robert Pattinson ile tanışarak birlikte fotoğraf çektirdi.

Pattinson'a olan hayranlığını da dile getiren Özacar, ünlü oyuncunun kariyerine duyduğu saygıyı ifade etti.

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

Özge Özacar, 22 Nisan 1995 tarihinde İstanbul’da doğan Türk oyuncudur. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Özacar, oyunculuk kariyerine televizyon dizileriyle adım attı.

İlk olarak “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisiyle ekranlara gelen oyuncu, daha sonra Sevgili Geçmiş, Kefaret, Baba ve Kısmet gibi yapımlarda rol aldı. Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Özacar, son dönemde katıldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminde yer alıyor.

Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidip petrolünüzü kendiniz alın

Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere tarihi rest
500

TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı

Parkı temizleyen görevliler fark etti, bakın ceset kime ait çıktı
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir

Kulisler kaynıyor! 47 yıl sonra kazanılan belediye el değiştirebilir
Asensio'dan Galatasaray taraftarının bile beğendiği hareket

Galatasaray taraftarının bile beğendiği paylaşım
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı

Daha Dünya Kupası'na gitmeden havalara uçtular