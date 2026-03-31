Dünyaca ünlü yıldızla aynı karede! Özge Özacar'dan Robert Pattinson paylaşımı

Londra seyahati sırasında Hyde Park’ı da ziyaret eden Özacar, şehirde geçirdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun paylaşımları kısa sürede ilgi gördü.

Özacar, etkinlikte Alacakaranlık (Twilight) serisinde canlandırdığı Edward Cullen karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Robert Pattinson ile tanışarak birlikte fotoğraf çektirdi.

Pattinson'a olan hayranlığını da dile getiren Özacar, ünlü oyuncunun kariyerine duyduğu saygıyı ifade etti.

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

Özge Özacar, 22 Nisan 1995 tarihinde İstanbul’da doğan Türk oyuncudur. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Özacar, oyunculuk kariyerine televizyon dizileriyle adım attı.

İlk olarak “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisiyle ekranlara gelen oyuncu, daha sonra Sevgili Geçmiş, Kefaret, Baba ve Kısmet gibi yapımlarda rol aldı. Güzelliği ve oyunculuğuyla dikkat çeken Özacar, son dönemde katıldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündeminde yer alıyor.