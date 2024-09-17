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Düğün Dernek filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Düğün Dernek filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Düğün Dernek filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Düğün Dernek konusu, özeti ve Düğün Dernek oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Düğün Dernek filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Düğün Dernek filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Düğün Dernek filmini izleyecek olanların merak ettiği Düğün Dernek konusu nedir, Düğün Dernek oyuncuları kimler ve Düğün Dernek özeti gibi konuları inceliyoruz.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in oğlu Tarık yurt dışından dönüş yapar. Bu dönüş ilk başta herkes tarafından memleket hasreti olarak yorumlansa da gerçek daha farklıdır. Tarık Letonya'da çalıştığı sırada Marika adında bir kızla beraberdir. Tarık'ın Letonya'da çalışabilmesi için de tek şart Marika ile evlenmesidir. Babasının rızasını almak için gelen Tarık'a, İsmail düğün yapma kararı alır. Ancak bu evlilik kararı çok hazırlıksız bir zamanda gelmiştir. Ancak İsmail oğluna düğün yapmayı bir gurur meselesi yaparak, Tüpçü Fikret, Çetin ve köyde görevli öğretmen Saffet'i toplayarak maddi imkansızlıklarla 10 gün içerisinde görkemli bir düğün yapma telaşı içerisine düşer.

Fikret, ilk önce Sivas'ta tanıdığı bir otel sahibi olduğunu söyleyerek düğün mekanının otel olacağı sözünü verir ve oradaki resepsiyondaki kadına aşık olur. Fakat işler sanıldığı kadar kolay olmaz. Düğünün köy meydanında mütevazı bir şekilde yapılması için hazırlıklar başlar. Her şey yolunda gidiyor gibi görünse de, düğün gecesi gelin devenin sırtında kaybolur. Düğün esnasında başlarına istenmeyen birçok komik olay gelir. Bu sırada ise Letonya'dan gelinin gerçek nişanlısı mafyası ile birlikte düğünü basar.

DÜĞÜN DERNEK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Ahmet Kural - Tüpçü Fikret

Murat Cemcir - Çetin (Çeto)

Rasim Öztekin - İsmail

Zerrin Sümer - Şengül Teyze

Jelena Bolic - Marika

Barış Yıldız - Muallim Saffet (Öğretmen)

Devrim Yakut - Hatice

Şinasi Yurtsever - Yılmaz

İnan Ulaş Torun - Damat Tarık

Erol Aksoy - Nazmi Emmi (Amca)

Kemal İnci - İsmail'in abisi

Reyhan İlhan - İsmail' in yengesi

Lelde Dreimane - Marika'nın arkadaşı

Toms Liepajnieks - Marika'nın arkadaşının sevgilisi

Rihard Lepels - Marika'nın gerçek nişanlısı

Emel Sayın - Kendisi

Sırrı Süreyya Önder - Otel sahibi Sırrı

Korhan Herduran - Kuyumcu

Burak Satıbol - Beyaz eşyacı

Cemil Şahin - Cami müezzini

Basri Albayrak - İmam

Tuğçe Kurşunoğlu - Otel resepsiyonisti 1

Açalya Samyeli Danoğlu - Otel resepsiyonisti 2

Olgun Toker - Otel güvenliği

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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