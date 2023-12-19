İzleyenleri ekrana bağlayan Düğün Dernek 2: Sünnet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Düğün Dernek 2: Sünnet filmini izleyecek olanların merak ettiği Düğün Dernek 2 nerede çekildi? Düğün Dernek 2 Sünnet ne zaman çekildi, sorularına yanıt arıyoruz.

Düğün Dernek 2 nerede çekildi? Düğün Dernek 2 Sünnet ne zaman çekildi?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Düğün Dernek 2: Sünnet filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Düğün Dernek 2: Sünnet Düğün Dernek 2 nerede çekildi? Düğün Dernek 2 Sünnet ne zaman çekildi?

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filminin çekimleri Sivas'ta ve Erzincan'da yapıldı. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi.

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET FİLMİNİN KONUSU

İlk filmde oğlunun düğününü yapan İsmail bu kez torununun sünnet düğünü için kolları sıvarken ekip tekrar bir araya gelir ve işler iyice karışır.

Eski takım bir araya geliyor, başını olmadık belalara sokuyor, sünnet düğünü şehir çapında bir hadise halini alıyor. İşler karışacak, acele düğüne aşk bile karışacak ve o sünnet illa ki yapılacak.

DÜĞÜN DERNEK 2 SÜNNET FİLMİNİN OYUNCULARI

Düğün Dernek 2 Sünnet filminin başrollerini Murat Cemcir ve Ahmet Kural paylaşıyor. Kadroda kendilerine eşlik eden diğer isimler ise Rasim Öztekin, İnan Ulaş Torun, Devrim Yakut, Barış Yıldız ve Şinasi Yurtsever.