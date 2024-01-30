Dora elendi mi? Survivor Dora neden yok, soruları Survivor izleyicilerinin son günlerde en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Dokunulmazlık oyunu ve ödül oyunlarında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Dora konseyler de sözleri ile ilgi odağı oluyor Peki, Dora elendi mi? Survivor Dora neden yok 2024?

SURVİVOR DORA KİMDİR?

7 Kasım 1984 İstanbul Şişli doğumldur . Saint Benoit Fransız ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesini tamamladıktan sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin lisans bölümünü kazandı.

Çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Uğurtan Dora'nın sutopu, jimnastik, kürek, basketbol, ve fitness gibi birçok farklı dalda deneyimi bulunuyor. Lisanslı basketbol geçmişi olan Uğurtan Dora, aynı zamanda Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yaptı.

DORA ELENDİ Mİ?

Survivor Dora elenmedi, yarışmaya devam ediyor.