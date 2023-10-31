Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Dominos markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Dominos İsrail malı mı? Dominos hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

Dominos İsrail malı mı? Dominos hangi ülkenin, kimin markası?

Dominos İsrail malı mı? Dominos hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Dominos İsrail malı mı? Dominos hangi ülkenin, kimin markası?

DOMİNOS HANGİ ÜLKENİN MALI?

Domino's Pizza, merkezi ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan, uluslararası bir pizza şirketidir.

1960 yılında Thomas Monaghan tarafından kurulmuştur. 2014 yılı verilerine göre, 60'ı aşkın ülkede 10.000'den fazla şubesi vardır. 2004 yılında 4,6 milyar dolarlık kârıyla Domino's Pizza, Amerika'nın en büyük ikinci pizza zinciriydi. Bunun dışında dünyanın en büyük evlere dağıtım yapan pizza firmasıdır.