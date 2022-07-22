Do Bir Külah Dondurma sözleri! Do Bir Külah Dondurma şarkısı dinle!
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Çocuklara müziği ve notaları sevdirmek için yapılmış olan Do Bir Külah Dondurma sözleri çocuklar ve aileleri tarafından merak ediliyor. İşte, Do bir külah dondurma sözleri!
Do Bir Külah Dondurma sözleri merak ediliyor. Çocuklara müziği ve notaları sevdirmek için yapılmış olan Do Bir Külah Dondurma sözleri çocuklar ve aileleri tarafından merak ediliyor. İşte, Do bir külah dondurma sözleri haberimizde...
DO BİR KÜLAH DONDURMA SÖZLERİ
Do bir külah dondurma
Re masmavi bir dere
Mi derede bir gemi
Fa gemide bir tayfa
Sol papatyalı bir yol
La güneşten bir damla
Si Ayşe'nin kedisi
İşte notaların hepsi