Do Bir Külah Dondurma sözleri! Do Bir Külah Dondurma şarkısı dinle!

Do Bir Külah Dondurma sözleri merak ediliyor. Çocuklara müziği ve notaları sevdirmek için yapılmış olan Do Bir Külah Dondurma sözleri çocuklar ve aileleri tarafından merak ediliyor. İşte, Do bir külah dondurma sözleri haberimizde...

DO BİR KÜLAH DONDURMA SÖZLERİ

Do bir külah dondurma

Re masmavi bir dere

Mi derede bir gemi

Fa gemide bir tayfa

Sol papatyalı bir yol

La güneşten bir damla

Si Ayşe'nin kedisi

İşte notaların hepsi

