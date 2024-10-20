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Diyaliz çetesi nedir? Diyaliz çetesi hangi hastanelerde, doktor – hemşireleri kim? Diyaliz çetesi hangi illerde var?

Diyaliz çetesi nedir? Diyaliz çetesi hangi hastanelerde, doktor – hemşireleri kim? Diyaliz çetesi hangi illerde var?
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Türkiye, İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çeteyle ilgili gelişmeler sürerken, bu kez "diyaliz çetesi" gündeme geldi. Peki, diyaliz çetesi nedir? Diyaliz çetesi hangi hastanelerde, doktor – hemşireleri kim? Diyaliz çetesi hangi illerde var?

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Yenidoğan Çetesi sonrası bir skandal daha ortaya çıktı. Gazeteci Fatih Ergin, bu defa diyaliz çetesini açığa çıkardı. Yaşlılar üzerinden de benzer bir çark işletildiğini söyleyen Ergin, her şeyi tek tek anlattı. Peki, Diyaliz çetesi nedir? Diyaliz çetesi hangi hastanelerde, doktor – hemşireleri kim? Diyaliz çetesi hangi illerde var?

DİYALİZ ÇETESİ NEDİR, ÇETESİ HANGİ İLLERDE VAR?

Gazeteci Fatih Ergin, SÖZCÜ TV'de yeni skandalın perde arkasını anlattı.

Gazeteci Fatih Ergin, yatağa bağımlı hastaların usulsüz bir şekilde diyaliz ünitesi olan özel hastanelere sevk edildiğini anlattı.

Sevk edilen özel hastanede hastanın hikayesine ve epikriz raporuna bakılmadığını belirten Ergin, bazı hastaların dosyalarına diyalize bağlanmadığı halde "diyalize bağlandı" yazıldığını belirtti.

Ergin, hasta yakınlarının e-Nabız'daki detayları görmesi kısıtlanırken özellikle hedefin yaşlı hastalar olduğunu ifade etti.

Diyaliz çetesi hangi hastanelerde, doktor – hemşireleri kim? Diyaliz çetesi hangi illerde var gibi sorular henüz yanıtını bulmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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