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Discord erişim engeli gelecek mi?

Discord erişim engeli gelecek mi?
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Son dönemde taciz ve tehdit iddialarıyla gündeme gelen Discord'a erişim engeli getirileceği yönündeki tartışmalar sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan gelen açıklamalar, ailelere ve gençlere yönelik önemli uyarılar içeriyor. DC erişim engeli gelecek mi? Peki, Discord erişim engeli gelecek mi? İşte Discord erişim engeli BTK son durum!

Discord erişim engeli gelecek mi? Son günlerde popüler mesajlaşma ve sosyal medya platformu Discord, gençlere ve çocuklara yönelik tehlikelerle gündemde. Şantaj, cinsel istismar ve pedofili iddialarının ardından platforma erişim engeli getirilip getirilmeyeceği tartışmaları başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu konuyla ilgili İçişleri, Adalet ve Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla yaptıkları görüşmeleri değerlendirdi. Peki, Discord kapanıyor mu, kapatılacak mı? DC erişime engeli...

DİSCORD ERİŞİM ENGELİ

Son zamanlarda Discord'da gençleri ve çocukları hedef alan tehlikeli içeriklerin yer aldığı iddiaları dikkat çekti. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bu tür iddialar üzerine bir dizi bakanlıkla toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti. Uraloğlu, "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençlerimizi korumak için her türlü önlemi almaktan çekinmeyiz" diyerek, erişim engeli konusunun tartışıldığını ifade etti.

Discord erişim engeli gelecek mi?

Bakan, henüz kesin bir karar alınmadığını, fakat gençlerin ve çocukların güvenliği için her türlü tedbiri değerlendirdiklerini söyledi. Bu süreçte özellikle ailelere büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Uraloğlu, internet kullanımında ailelerin çocuklarını daha yakından takip etmeleri gerektiğini belirtti.

DİSCORD YASAKLANACAK MI?

Bakan Uraloğlu, Discord gibi platformların yasaklanmasının tek seçenek olmadığını, platformların gerekli önlemleri alması halinde erişim engeline gerek kalmayabileceğini dile getirdi. "Yasaklama zihniyetinde değiliz, ancak platformlar kendilerini düzeltmezse erişim engeli kaçınılmaz olabilir" açıklamasında bulundu. Bakan, gençlerin bu tür tehlikeli içeriklerden korunması için platformların ciddi düzenlemeler yapması gerektiğini belirtti.

Discord erişim engeli gelecek mi?

Hükümetin, Discord'un da aralarında bulunduğu sosyal medya uygulamalarını sürekli olarak izlediğini, kullanıcı güvenliğini artıracak önlemler almaya yönelik çalışmaları olduğunu söyledi. Bununla birlikte, platformların kullanıcı güvenliğini yeterince sağlayamaması durumunda erişim engelinin bir seçenek olabileceğini ima etti.

DİSCORD KAPATILACAK MI?

Bakan Uraloğlu, Discord'un tamamen kapatılması yönünde henüz net bir karar alınmadığını söyledi. Ancak, platformda gençleri hedef alan şantaj ve istismar iddialarının daha fazla artması halinde bu seçeneğin değerlendirilebileceğini belirtti. Discord'un kapatılması gibi radikal bir karar yerine, öncelikli olarak platformun gerekli düzenlemeleri yapması ve gençlerin güvenliğine yönelik adımlar atması bekleniyor.

Uraloğlu, "Henüz verilmiş bir karar yok, fakat platform sorumluluklarını yerine getirmezse erişim engeli gündeme gelebilir" diyerek, sürecin devam ettiğini açıkladı. Ailelerin de bu süreçte daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan bakan, çocuklarının internet kullanımını yakından izlemeleri ve onlarla daha fazla zaman geçirmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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