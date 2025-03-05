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Diş tedavisi orucu bozar mı?

Diş tedavisi orucu bozar mı?
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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar oruç ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de "Diş tedavisi orucu bozar mı?" oldu. Peki, Diş tedavisi orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar oruçlarını tutmaya başladılar. Ramazan'da yanıtı en çok merak edilen soruların başındaDiş tedavisi orucu bozar mı? sorusu geliyor. Peki, Diş tedavisi orucu bozar mı?

ORUCU BOZAN HALLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

DİŞ TEDAVİSİ ORUCU BOZAR MI?

Tedavinin ağrısız gerçekleşmesi için yapılan enjeksiyonlar da beslenme amacı taşımadığı için orucu bozmazlar. Ancak tedavi sırasında yapılan başka işlemler sebebi ile -mesela ağız su ile çalkalanırken- boğaza su, kan veya tedavide kullanılan maddelerden biri kaçarsa oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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